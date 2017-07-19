12 липня на Осокорках велосипедист збив бабусю через те, що об’їжджав припарковану на пішохідному переході автівку.

«Через припарковану машину на переході, щойно на наших очах, велосипедом була збита жінка похилого віку. Він її не побачив через бусик. У жінки переломів начебто немає, забиті місця. Велосипедист цілий» - коментують автори посту спільноти «Позняки Осокорки Харьковский» на своїй сторінці у Facebook.

За словами користувачів соціальної мережі, поліцейські нічого не зробили з автівкою порушника, адже вони не мають права оформити протокол без присутності власника транспортного засобу…