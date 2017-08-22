Вчора було сонячне затемнення

Сонячне затемнення випадало на 21 серпня 2017 року і було історичним та унікальним - триватиме півтори години. Повну фазу затемнення можна було спостерігати лише кілька хвилин. Також була набагато більше так звана сонячна корона, ніж під час інших затемнень.

Пік затемнення припадав на 21 годину 10 хвилин 30 секунд за київським часом. Щоправда, в Україні його побачити було неможливо - тільки в США.

Однак астрологи попереджають, що свій вплив на людину сонячне затемнення справляє незалежно від того, бачили ви його чи ні.

У період сонячного затемнення (з 18 по 24 серпня, тобто плюс три дні до і три дні після) підвищується схильність приймати дуже «важливі», але в підсумку невірні рішення і здійснювати доленосні вчинки, які, швидше за все, будуть незворотними. Тому в сонячне затемнення експерти настійно не рекомендують:

- починати нові справи, особливо спонтанні (тобто ті, що не були заплановані заздалегідь);

- проводити серйозні медичні процедури – існує велика ймовірність невдачі;

- брати участь у масових заходах;

- приймати важливі рішення, від яких залежить майбутня доля: зміна роботи, пропозиція руки і серця, підписувати важливі документи і т.п. - краще почекати кілька днів;

- злитися, дратуватися, затівати конфлікти.

Але й що ховатися не варто - краще приділити час творчості. Але головне - не забути очиститися, позбувшись не тільки від всієї накопичилася бруду за останній час, але і від деяких негативних рис характеру, які заважають. Для цього відразу після затемнення астрологи радять прийняти душ.

Сонячне затемнення дає можливість швидко позбутися від непотрібних зв'язків, застарілих ідеалів і цінностей.

Цікаво зазначити, що відразу після затемнення – у Києві значно знизилась температура…

