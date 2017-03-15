В затоці «Берковщина» таки буде громадянський парк | Дарниця.org

В затоці «Берковщина» таки буде громадянський парк

Розміщено Срд, 03/15/2017 - 16:21

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово інформував читачів щодо скандальної земельної ділянки на Дніпровській Набережній у районі затоки «Берковщина».

Дана ділянка свого часу була виділена «Міжнародному творчому центру Яна Табачника» (засновники: Ян Табачник, Йосип Кобзон та Авраам Фельдер) в довгострокову оренду на 25 років під будівництво елітарного клубу «Маю честь».

Землю на березі Дніпра Київрада передала в оренду на 25 років ще у 2003 році (строком на 25 років, але жодних дій до цього часу не проводилось – ні використання, ні впорядкування прибережної території). Однак це рішення не враховувало висновок Державного управління екології та природних ресурсів, не відповідало нормам Водного та Земельного кодексів України. Тому Київрада в 2005 році скасувала попереднє рішення і зобов'язала Головне управління земельних ресурсів КМДА припинити договір оренди відповідної земельної ділянки.
Тим не менш, у 2008 році землю знову віддали в оренду «Міжнародному творчому центру Яна Табачника». На узбережжі Дніпра Табачник планував звести офісний центр із готелем заввишки 300 метрів, житловий будинок та елітний клуб «Честь маю» на 3700 місць. У проекті комплексу був пляж, паркінг для автомобілів, причал для яхт і автозаправка.

І ось, нарешті, в затоці «Берковщина» таки буде парк – рішенням від 23.02.2017 Київрада проголосувала за розірвання договору оренди на земельну ділянку в затоці Дніпра «Берковщина» з конторою Яна Табачника та Йосипа Кобзона.

Не дивлячись на судову тяганину, яка, не виключено, почнеться після ухвалення вищезгаданого рішення - відтепер у дарничан є шанс облаштувати свій власний громадянський парк!

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