В школе №332 кормили детей едой из мусорника?

В школе 332 согласно меню, картошка по-домашнему и овощи натуральные, но так как овощи не завели, кто-то решил давать сливы.

И вот, после первой перемены, отнесённые остатки картошки, человек из бригады выбрасывал в мусорное вёдро.

Затем пришли дети на второй перемене кушать и обнаружили у себя во вру косточки от слив!!! Косточки от слив, которые были съедены детьми раньше!



И это не один ребёнок, одновременно 5 детей пожаловались учителю.

Как оказалось, бригада приготовила очень мало картошки, поэтому решили достать все из мусорного ведра!



А после обнаруженного, детям, которые прийдут на третей переменке, естественно нечего кушать, поэтому им доваривали макароны, макароны слипшиеся до ужаса и маленькие порции.

Но и макароны оказалось мало, остальным досталось по две котлетки!

Источник: FB Дарницькi вiстi