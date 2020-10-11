В парке "Позняки" в Дарницком районе начали строительство поливочно-оросительной системы. | Дарниця.org

В парке "Позняки" в Дарницком районе начали строительство поливочно-оросительной системы.

Розміщено Ндл, 11/10/2020 - 07:38

Роливочно-оросительная система охватит площадь порядка 5 га и будет разбита на 27 зон.

По поручению мэра Киева Виталия Кличко завершить строительство системы КО "Киевзеленстрой" должно в 2021 г.
Управление поливом полностью автоматизируют. В частности, забор воды для орошения парка будет производиться из озера при помощи насосной станции. В этом году планируется смонтировать станцию и магистральные трубопроводы, ввести в работу вспомогательный насос и обустроить две зоны полива.

Источник: profidom.com.ua

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