В парке "Позняки" в Дарницком районе начали строительство поливочно-оросительной системы.

Роливочно-оросительная система охватит площадь порядка 5 га и будет разбита на 27 зон.

По поручению мэра Киева Виталия Кличко завершить строительство системы КО "Киевзеленстрой" должно в 2021 г.

Управление поливом полностью автоматизируют. В частности, забор воды для орошения парка будет производиться из озера при помощи насосной станции. В этом году планируется смонтировать станцию и магистральные трубопроводы, ввести в работу вспомогательный насос и обустроить две зоны полива.

Источник: profidom.com.ua