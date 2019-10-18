В парке "Позняки" коммунальщики начали обустраивать огромную детскую площадку на морскую тематику. | Дарниця.org

В парке "Позняки" коммунальщики начали обустраивать огромную детскую площадку на морскую тематику.

Розміщено Птн, 18/10/2019 - 21:44

Старую детскую площадку, которая пришла в негодность, еще год назад демонтировали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района. Сейчас стартовал процесс по строительству современной детской площадки с безопасным резиновым покрытием. Его как раз устилают рабочие. По итогу дети смогут увидеть на нем рисунок в виде большого осьминога. Сама площадка будет посвящена морской тематике, поскольку рядом с парком "Позняки" есть озеро, - рассказала Людмила Филинская, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

На площадке появится большой игровой комплекс в виде морского вокзала. А также много игровых элементов для деток разного возраста. Строительство детской площадки обойдется городскому бюджету в 1,9 миллиона гривен.

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