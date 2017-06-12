В офісній будівлі по вул. Мишуги демонтували майже всю рекламу | Дарниця.org

В офісній будівлі по вул. Мишуги демонтували майже всю рекламу

Розміщено Срд, 12/06/2017 - 10:36

В офісній будівлі по вул. Мишуги, 3в демонтували більшу частину рекламних вивісок. Чи стало краще - невідомо. Між тим, деякі жителі виступають проти, буцімто: «Чим заважали? Погода сіра, і будівлі тепер такі ж!». Інші ж навпаки, зауважують наступне: «Це сила КМДА з виконавцем «Київреклама», чергове віджимання грошей у власників реклами і купа головного болю, щоб повернути все назад. У когось все було навіть дуже законно повішено (з дозволами, проектами, нормами)!!! Але смерч – нещадний (без попередження, вночі, як мародери)…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить