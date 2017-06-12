В офісній будівлі по вул. Мишуги демонтували майже всю рекламу

В офісній будівлі по вул. Мишуги, 3в демонтували більшу частину рекламних вивісок. Чи стало краще - невідомо. Між тим, деякі жителі виступають проти, буцімто: «Чим заважали? Погода сіра, і будівлі тепер такі ж!». Інші ж навпаки, зауважують наступне: «Це сила КМДА з виконавцем «Київреклама», чергове віджимання грошей у власників реклами і купа головного болю, щоб повернути все назад. У когось все було навіть дуже законно повішено (з дозволами, проектами, нормами)!!! Але смерч – нещадний (без попередження, вночі, як мародери)…