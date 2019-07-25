В одному з найхолодніших дитсадків столиці вирішили проблему 12 градусів у групах.

Цьогоріч у дошкільному навчальному закладі «Монтессорі-сад» (вул. Ахматової, 14в) провели комплексну термомодернізацію (комплекс заходів із енергозбереження).

У закладі вирішили проблему недогріву, коли температура у приміщеннях була орієнтовно 11-12 градусів.

Тепер у дитсадку регулюють температуру завдяки системі погодного регулювання.

Також у результаті термомодернізації щорічна економія теплової енергії складатиме у грошовому еквіваленті майже 300 тисяч гривень.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, проінспектувавши 27 червня дитсадок та перевіривши роботу обладнання.

«Ще минулого року температура в закладі – лише уявіть – була 12 градусів. Діти мерзли! А зараз заклад не лише має набагато комфортніші умови, але й економію. Тут утеплили стіни, покрівлю й цоколь, замінили освітлення та систему теплопостачання, встановили енергозберігаючі вікна та двері, систему рекуперації тощо.

Щорічно дитячий садок сплачуватиме на 300 тисяч гривень менше. Крім того, заклад отримав, по суті, нове життя, адже термін його експлуатації

суттєво зріс», – зауважив заступник голови КМДА.

За словами Петра Пантелеєва, комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» планує також встановити сонячні панелі для підігріву води для басейну.