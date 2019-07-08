В «Metro» на Позняках відкрився пункт сортування відходів. | Дарниця.org

В «Metro» на Позняках відкрився пункт сортування відходів.

Розміщено Пн, 08/07/2019 - 18:15

У супермаркеті «Metro» (пр-т Григоренка, 43) відкрився пункт сортування відходів.

«Цей сервіс дає можливість нашим клієнтам приєднатися до руху відповідального споживання ресурсів планети і зменшення нашого впливу на неї», - розповіли в компанії «Metro Cash & Carry Україна».
За словами представників мережі супермаркетів, пункт сортування відходів Metro Waste CollectionPoint дозволяє клієнтам, серед яких власники ресторанів і готелів, на 40% знизити витрати на утилізацію твердих побутових відходів.

Тепер принести відходи на сортування може будь-хто. В Metro Waste CollectionPoint приймають на переробку пластикові пляшки, алюмінієві банки, макулатуру і тетра-пак. Всі зібрані відходи передають компанії «Обухівміськвторресурси». Вона в свою чергу досортовує їх, пресує та відвозить на переробні заходи.
Також в компанії «Metro Cash & Carry Україна» анонсували відкриття подібних пунктів сортування відходів в інших супермаркетах мережі «Metro».

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