В металлическом павильоне на ул. Ревуцкого, 7-В заживо сгорела продавщица овощей. | Дарниця.org

В металлическом павильоне на ул. Ревуцкого, 7-В заживо сгорела продавщица овощей.

Розміщено Птн, 26/06/2020 - 23:43

"26 июня в 2:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ревуцкого, 7-В, в Дарницком районе столицы. На место происшествия были направлены спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что около 9-ти этажного жилого дома в отдельно расположенном металлическом павильоне размером 5х5 м возник пожар с последующим распространением огня на рядом расположенный металлический павильон по приему вторичного сырья размером 4х7 м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - указано в сообщении.

После ликвидации пожара в ларьке по продаже овощей нашли женское тело женщины, которая, предположительно, там работала. Также сгорели личные вещи работников двух ларьков, вторсырье и продаваемые товары.

Источник: strana.ua

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