В липні на Осокорках має розпочатись будівництво енергонезалежної школи на 1080 учнів

У липні 2017 року на Осокорках розпочнеться будівництво загальноосвітньої школи на 1080 учнів. Школа стане прикладом навчального закладу нового покоління з найсучаснішим устаткуванням, плануванням приміщень із системою «розумний дім» і енергоощадними технологіями. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Незабаром на ділянці колишнього недобуду, який ми отримали у спадок від старих чиновників, планується розпочати будівництво першого енергонезалежного комунального закладу. Очікується, що цей заклад нового покоління не лише буде облаштований енергоощадними технологіями, а й буде повністю забезпечений найсучаснішим устаткуванням для навчання, «розумним» плануванням. Особлива увага приділяється і питанню безпеки. Ми прагнемо, щоб ця школа стала високим стартом для наступних міських проектів», – повідомила Ганна Старостенко.

За її словами, відповідно до розпорядження КМДА № 22, замовником будівництва визначено КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Наразі проектно-кошторисна документація пройшла державну експертизу.

«Сподіваємося, що це буде сучасна, простора, максимально дружня і зручна школа для діток і вчителів, куди радісно приходити і легко отримувати знання. За проектом, передбачено будівництво чотирьохповерхового закладу з басейнами для плавання і навчання плаванню, бібліотекою, їдальнею, виробничо-навчальними класами. На всіх поверхах і в приміщеннях передбачений доступ осіб із обмеженими фізичними можливостями», – зазначила заступник голови КМДА.

Ганна Старостенко додала, що навчальна матеріальна база буде укомплектована сучасним обладнанням: комп’ютерами, інтерактивними дошками, лінгафонними системами тощо. У будівлі буде використовуватися тільки енергоефективне обладнання та LED-освітлення.

Також проектом передбачені внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, охоронна сигналізація, система керування доступом, системи протипожежного захисту.

http://kievcity.gov.ua/news/52316.html