В Киеве водителя маршрутки №542 обвинили в отказе в проезде мужчине с маленьким ребенком и коляской.
Инцидент произошел на конечной остановке, неподалеку станции метро "Осокорки".
В комментариях некоторые пассажиры написали, что ездили с ним, однако им в проезде с коляской он не отказывал.
Были также и те, кто посоветовали родителям с колясками и детьми "ездить на такси".
"Вы упали с Луны – есть деньги на дитенка, имей деньги на таксенка", – заявила одна из пользовательниц сети.
Источник: obozrevatel.com
Додати коментар