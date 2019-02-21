В Киеве водителя маршрутки №542 обвинили в отказе в проезде мужчине с маленьким ребенком и коляской. | Дарниця.org

В Киеве водителя маршрутки №542 обвинили в отказе в проезде мужчине с маленьким ребенком и коляской.

Розміщено Чтв, 21/02/2019 - 17:50

Инцидент произошел на конечной остановке, неподалеку станции метро "Осокорки".

В комментариях некоторые пассажиры написали, что ездили с ним, однако им в проезде с коляской он не отказывал.

Были также и те, кто посоветовали родителям с колясками и детьми "ездить на такси".

"Вы упали с Луны – есть деньги на дитенка, имей деньги на таксенка", – заявила одна из пользовательниц сети.

Источник: obozrevatel.com

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