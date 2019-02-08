В Киеве по-прежнему продолжает капать с потолка ст. м. "Позняки" | Дарниця.org

В Киеве по-прежнему продолжает капать с потолка ст. м. "Позняки"

Розміщено Птн, 08/02/2019 - 17:08

 В Киеве на станции метро "Позняки" уже второй день на головы пассажиров с потолка льется вода. Сотрудники подземки выставили несколько ограничителей и постелили тряпки. Об этом сообщает "Сегодня".

В метрополитене говорят, что подтекание на станции происходит из-за того, что во время ремонта проспекта Бажана была повреждена гидроизоляция над "Позняками".

То, что проблема возникла после реконструкции проспекта Бажана, признается в ответе Дарницкой РДА.

Источник: kiev.vgorode.ua

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