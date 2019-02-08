В Киеве по-прежнему продолжает капать с потолка ст. м. "Позняки"
В Киеве на станции метро "Позняки" уже второй день на головы пассажиров с потолка льется вода. Сотрудники подземки выставили несколько ограничителей и постелили тряпки. Об этом сообщает "Сегодня".
В метрополитене говорят, что подтекание на станции происходит из-за того, что во время ремонта проспекта Бажана была повреждена гидроизоляция над "Позняками".
То, что проблема возникла после реконструкции проспекта Бажана, признается в ответе Дарницкой РДА.
Источник: kiev.vgorode.ua
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