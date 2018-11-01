В канун Нового 2009-го года депутаты сфальсифицировали ДПТ Осокорков?

В Киевсовете обнаружили существенные несоответствия между стенограммой пленарного заседания от 26 ноября 2009 года и результатами голосований. Если, согласно результатам голосования, в ту ночь депутаты приняли детальный план территории (ДПТ) района Осокорки, то согласно стенограмме заседания – этот вопрос даже не поднимался. Главе Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталию Кличко предстоит проверить эти факты и определить: законен ли существующий ДПТ Осокорков.

Об этом идет речь в материале KV “В режиме фальсификации. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (11-15 декабря 2017 года)”.

Замглавы комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Владимир Бохняк (фракция “ВО “Свобода”) в своем обращении к председателю КГГА Виталию Кличко сообщил о возможной фальсификации при утверждении ДПТ Осокорков.

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Депутат напомнил, что ДПТ района Осокорки принимался на ночном заседании Киевсовета 26-27 ноября 2009 года. Но, по его информации, между стенограммой пленарного заседания и результатами голосований той ночи есть несоответствия.

Так, в результатах поименного голосования года есть только одно упоминание Осокорков, в 2:40:32 – включение в повестку дня вопроса о выделении средств на строительство на Осокорках. В 2:40:55 происходит само голосование. И никаких упоминаний о ДПТ.

А в стенограмме заседания наоборот нет никаких упоминаний о вопросе выделения денег на строительство на Осокорках. Зато в 2:44 некто Самохин (Алексей Самохин, экс-член Партии Регионов и блока Черновецкого, экс-директор КП “Свиточ”.- *KV) внес предложение голосовать за утверждение ДПТ района Осокорки. А в 2:47 уже все единогласно были “за”. Кроме того, Бохняк сообщил, что разные стенограммы содержат разные данные о числе проголосовавших и, следовательно – результатах голосования.

“То есть мы можем наблюдать или сфальсифицированную стенограмму, или имеющуюся неправильную запись о результатах голосования. С этим возникает вопрос: действительно ли 26.11.2009 года на пленарном заседании Киевсовета было принято решение "Об утверждении детального плана территории района Осокорки в Дарницком районе Киева", или возможно, что это решение не рассматривалось, и произошла фальсификация стенограммы пленарного заседания?”, – вопрошает депутат.

Владимир Бохняк попросил Виталия Кличко провести проверку приведенных выше фактов несоответствия между стенограммой пленарного заседания и результатами поименных голосований, а также предоставить юридические заключения по проголосованному ДПТ Осокорков.

Напомним, что на основании вышеупомянутого ДПТ района Осокорки, столичные власти уже длительное время осваивают бюджетные деньги и застраивают микрорайон. К примеру, КП “Жилинвестстрой-УКБ”, которым руководит депутат Киевсовета Вячеслав Непоп, с 2013 года строит жилой дом на ул. Соломии Крушельницкой.

Также КП “Жилинвестстрой-УКБ” в 2016 году подписало договор с ООО “Строительно-монтажный трест “Вектор” на строительство детского сада на 260 мест за 81,178 млн гривен, что почти в 3 раза превышает Индексы строительных работ Минрегионстроя.

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А в 1-м микрорайоне Осокорков ООО “Контактстройсервис” вместо строительства предприятия непродовольственной торговли, в 25-30 метрах от берега озера Небреж строит электроподстанцию 110 кВт. Жители микрорайона сетуют, что киевляне высказались против любого строительства на территории Южных Осокорков, подписав петицию "Ландшафтный природный парк вместо застройки Осокорков". Впрочем, похоже, что эту петицию столичные власти выполнять не собираются.

Отметим, что в 2009 году столичным градоначальником был Леонид Черновецкий. С 24 июля 2017 года бывший мэр столицы числится в списке разыскиваемых лиц Службой безопасности Украины.

Источник: kievvlast.com.ua