В храме Успения пресвятой Богородицы на Урловской можно будет увидеть чудотворную иконупресвятой Богородицы "Почаевская"

В ближайшие выходные, 5-6 мая, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Киеве можно будет увидеть чудотворную икону пресвятой Богородицы "Почаевская". Икона известна своими целительными свойствами.

Храм находится на улице Урловской, 20А. Доехать можно от станции метро "Позняки" на маршрутке №577 до остановки "Детская поликлиника", или от станции метро "Левобережная" на маршрутке №177 до той же остановки.

Храм открыт каждый день с 8:00 до 20:00.

Источник kiev.segodnya.ua