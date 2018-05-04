В храме Успения пресвятой Богородицы на Урловской можно будет увидеть чудотворную иконупресвятой Богородицы "Почаевская" | Дарниця.org

В храме Успения пресвятой Богородицы на Урловской можно будет увидеть чудотворную иконупресвятой Богородицы "Почаевская"

Розміщено Птн, 05/04/2018 - 11:03

В ближайшие выходные, 5-6 мая, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Киеве можно будет увидеть чудотворную икону пресвятой Богородицы "Почаевская". Икона известна своими целительными свойствами.

Храм находится на улице Урловской, 20А. Доехать можно от станции метро "Позняки" на маршрутке №577 до остановки "Детская поликлиника", или от станции метро "Левобережная" на маршрутке №177 до той же остановки.

Храм открыт каждый день с 8:00 до 20:00.

Источник kiev.segodnya.ua

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