В храм на Позняках со Святой Горы Афон прибыла икона Божией Матери "Иверская"
Как сообщил Центр информации Украинской Православной Церкви настоятель храма протоиерей Виктор Иващук, святыня является копией чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Афоне, и будет главной храмовой иконой в новой церкви.
"Иверская икона Божией Матери, или еще как ее называют "Вратарница", является одной из самых почитаемых чудотворных икон не только Святой Горы Афон, но и всего православного мира. К этой иконе обращаются с молитвами о достатке, об исцелении, о защите от врагов, клеветы и темных сил. Иверская Богородица сама назвала себя Великой Заступницей для верующих, когда чудесным образом попала в Иверский монастырь на Афоне (Греция). По велению Самой Богоматери, икона долгое время находилась над главным входом в обитель. Так Царица Небесная подтверждала свою защиту и заботу над обителью и Святой Горой.
"Символично, что отныне, образ Божией Матери будет оберегом нашей столицы. Ведь, много людей прибывает в наш город именно с восточного направления, где находится международный аэропорт «Борисполь». Наш храм находится в микрорайоне Осокорки, на пути из аэропорта в Киев. Очевидно, что Сама Богородица через Свой образ, будет благословлять всех гостей и жителей нашего славного города на добрые дела и хорошие мысли", - сказал отец Виктор.
Храм в честь Иверской иконы Божией Матери (Киев, метро "Позняки", ул. Гмыри, 10) открыт каждый день с 09.30 до 18.00.
Источник: Подробности.
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