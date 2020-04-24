В Генплане предусмотрено создание 2-х буферных парков в Дарницком районе.

Проектом Генерального плана Киева предусматривается создание 17 буферных парков на базе городских лесов возле жилых массивов с общей площадью территории 1598 га.

Об этом сообщили в коммунальной организации «Киевгенплан», передает пресс-служба КГГА.

«Основное назначение буферных парков - туризм в выходные, экскурсии и прогулки, тихий и активный отдых. На территории буферных парков обустроят спортивные площадки, водные станции, пикниковые поляны, площадки с контейнерами для сбора отходов, туалеты, дорожно-тропиночную сеть», - отметил начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий.

Согласно проекту, площадь буферного парка должна составлять 5 га и более, в зависимости от потребности жилого массива, примыкающего к нему, и рекреационной нагрузки территории леса. 90-92% от общей площади территории буферного парка должны составлять древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства; дорожно-тропиночная сеть, спортивные и игровые площадки - 2-4%; водные объекты - 5-6% (при наличии, возможно и больше); обслуживающие сооружения - 1-2%.

Перечень буферных парков, которые предлагается создать на территории лесопарковых массивов в течение 20 лет:

Голосеевский район

Парк «Урочище Володарское» (Боярская ЛОС, Хотовское лесничество).

Дарницкий район

Парк «Красный хутор» (Дарницкое ЛПХ, Никольское лесничество).

Парк «Бортничи» (Дарницкое ЛПХ, Никольское лесничество).

Деснянский район

ПКиО «Победа» (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Парк «Здоровье» (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Парк «Березка» (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Буферный парк «Быковня» (Дарницкое ЛПХ, Белодебровное лесничество).

Днепровский район

Парк возле ДВРЗ (Днепровское лесничество).

Парк «Победа» (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Парк на ул. Олексы Довбуша (Дарницкое ЛПХ, Днепровское лесничество).

Оболонский район

Парк «Горенский» (Святошинское ЛПХ, Пуща-Водицкое лесничество, Киевское лесничество).

Парк «Жемчужина» (Святошинское ЛПХ, Киевское лесничество).

Подольский район

Парк «Виноградарь» (Святошинское ЛПХ, Пуща-Водицкое лесничество).

Святошинский район

Парк «Беличи» (Святошинское ЛПХ, Святошинское лесничество).

Парк «Святошин» (Святошинское ЛПХ, Святошинское лесничество).

Парк «Коцюбинское» (Святошинское ЛПХ).

Парк «Беличанский лес».

Источник: ukrinform.ru