В Дарницькому районі вже восени розпочнеться будівництво нового центру захисту тварин на 700 місць.

На сторінці Дарницької РДА у Facebook з’явилася інформація про початок будівництва нового центру захисту тварин на 700 місць. У повідомленні згадується про будівництво центру саме у Дарницькому районі.

Так, у Києві вже восени розпочнеться будівництво нового багатофункціонального Центру захисту тварин. Новий заклад передбачатиме ветеринарну клініку з широким спектром послуг, притулок для собак та котів, а також готель для тимчасового перебування тварин на час від’їзду власників. Про це під час інспекції майданчика для майбутнього будівництва, де зараз тривають підготовчі роботи, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

«Проблема безпритульних тварин здається для багатьох не дуже актуальною. Але кількість безпритульних тварин щороку не зменшується і потребує системного підходу. Як в інтересах безпеки киян, так і заради життя і здоров’я самих тварин. Вони потребують захисту і турботи. Тому ми прийняли рішення про зведення Центру. Будівництво відбуватиметься у 4 етапи», – пояснив Пантелеєв.

Перший етап – це будівництво ветеринарної клініки з новим устаткуванням, що розрахована на одночасний прийом 55 котів і 108 собак. У складі лікарні буде карантинний блок на 3 поверхи, розрахований на 100 тварин, а також трансформаторна підстанція і котельня.

Друга черга – це будівництво ветеринарного готелю, розрахованого на 38 собак і 22 котів.

Третя черга будівництва – це притулок для котів, розрахований на 120 котів.

Четверта – 547 вольєрів для утримання собак.

Між тим, на сайті КМДА у аналогічному матеріалі немає жодного натяку на спорудження центру саме у Дарницькому районі.

У соцмережах дарничани вже висловлюють своє невдоволення стосовно запланованого спорудження центру захисту тварин…