В Дарницькому районі побудують спортивно-оздоровчий комплекс З КВАРТИРАМИ та торговельними приміщеннями. | Дарниця.org

В Дарницькому районі побудують спортивно-оздоровчий комплекс З КВАРТИРАМИ та торговельними приміщеннями.

Розміщено Втр, 17/09/2019 - 20:16

На комунальних землях закладу освіти проводиться "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з торгівельними приміщеннями, об'єктами соціального призначення в складі багатофункціонального комплексу за адресою: Харківське шосе, 210 у Дарницькому районі м. Києва" Все ж більше схоже на житлові будинки?

Так і є, от і на паспорті будівництва вказано кількість квартир в цьому "спортивно-оздоровчому комплексі". А ота маленька будівля на передньому плані - навчальний заклад, Одеська юридична академія.

Джерело Приймальня Володимира Бохняка - депутата Київради

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