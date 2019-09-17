В Дарницькому районі побудують спортивно-оздоровчий комплекс З КВАРТИРАМИ та торговельними приміщеннями.

На комунальних землях закладу освіти проводиться "Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з торгівельними приміщеннями, об'єктами соціального призначення в складі багатофункціонального комплексу за адресою: Харківське шосе, 210 у Дарницькому районі м. Києва" Все ж більше схоже на житлові будинки?

Так і є, от і на паспорті будівництва вказано кількість квартир в цьому "спортивно-оздоровчому комплексі". А ота маленька будівля на передньому плані - навчальний заклад, Одеська юридична академія.

Джерело Приймальня Володимира Бохняка - депутата Київради