В Дарницькому районі планують створити ще один парк | Дарниця.org

В Дарницькому районі планують створити ще один парк

Розміщено Птн, 06/09/2017 - 22:01

7 червня у секретаріаті Київради зареєстрували проект рішення, яким пропонується створити навколо озера «Сонячне» в Дарницькому районі новий парк.

Створити зону відпочинку навколо озера «Сонячне» депутати вирішили після  численних звернень жителів району, яких обурює нинішній незадовільний стан прибережної захисної смуги водойми. Зокрема, ця земельна ділянка фактично не відповідає екологічним і санітарно-гігієнічним вимогам, а як наслідок – її не можна використовувати як зону відпочинку.

Аби навести на цій території лад, їй хочуть надати особливого охоронюваний та правовий статус – парк. Автори рішення переконані: створення зони відпочинку в цьому місці не лише врятує землю від забудов, а й  зробить життя мешканців Дарницького району більш комфортнішим.

Додамо, наступними етапами «руху» цього проекту рішення буде голосування за нього членами Комісій КМР, а згодом – винесення на голосування у сесійну залу Київради.

http://kyiv.samopomich.ua/u-darnitskomu-rayoni-kiyeva-z-yavitsya-noviy-p...

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