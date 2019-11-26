В Дарницком районе появился голубой кит.

На столичных Позняках, где год назад появился свой "африканский уголок" в виде животных из бетона, установили новые скульптуры – пингвина и огромного кита.

Необычные скульптуры появились во дворах жилых домов на проспекте Григоренко. Тут между стадионом школы и медицинской клиникой установили изваяния: черепахи, крокодила, слона, зебры, верблюда. На скульптурах с удовольствием играют дети. Теперь к компании этих животных добавился огромный пингвин с малышом и голубой кит.

Работу мастер завершил чуть больше месяца назад. Скульптуры установлены возле копий самолета и корабля, которые служат детской площадкой для местных малышей.

Кстати, за год скульптуры из "африканского уголка" заметно поизносились от детских ног. Теперь же видно, что все они отремонтированы, подкрашены и выглядят, как новые.

Источник segodnya.ua