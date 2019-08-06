В Дарницком районе планируют застроить 98 га. | Дарниця.org

В Дарницком районе планируют застроить 98 га.

Розміщено Втр, 06/08/2019 - 17:34

Речь идет о 98 га Тростянецкой-Красного хутора – в районе метра «Красный Хутор» в пределах ул. Винграновского, Тростянецкой, Сентябрьской, Бориспольской и пер. Полесской в Дарницком районе.

Об этом сообщил журналист Алекса Шалайский.

«Незаконность схемы будет анигилированна двумя вещами: 1. Голосованием подконтрольного депутатского большинства 2. Проведением фейковых общественных слушаний», – пишет журналист.

По словам Шалайского, 2 августа уже начался этап по сбору «предложений», а в конце августа по окончании отпусков пройдут сами так называемые общественные слушания.

Источник: kordon.org.ua

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