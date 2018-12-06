В Дарницком районе планируют запустить автобусы с кондиционерами

КГГА хочет заменить автобусы на 34 маршрутах. Как сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры, перевозчикам, которые хотят работать на этих маршрутах выставили жесткие условия.

По информации, конкурс пройдет 21 декабря. Там выберут новых перевозчиков, которые и будут обслуживать маршруты в разных районах Киева.

Какие требования к маршруткам

двигатели должны соответствовать стандартну не ниже "Евро-5";

пассажировместимость не менее 21 сидячего места, а общая - не менее 50 мест;

конструкция автобуса должна предусматривать не менее одного места для перевозки инвалидных колясок;

все автобусы должны быть оборудованы электронными информационными табло и кондиционерами.

На каких маршрутах хотят заменить автобусы

№ 64 (ст. м. "Славутич" – "Вишеньки");

№ 150 (ул. Милославская – ул. Гетьмана);

№ 152 (с. Бортничі – ул. Привокзальная);

№ 155 (ст. м. "Почайна" – Кольцевая дорога);

№ 157 (ст. м. "Почайна" – ул. Бальзака);

№ 178 (ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ст. м. "Бориспольськая");

№ 183 (просп. Свободи – ст. м. "Почайна");

№ 198 (Институт сердечно-сосудистой хирургии – Ж/д вокзал);

№ 208 (У-м "Беличи" – ст. м. "Выставочный центр");

№ 228 (просп. Свободы – ст. м. "Университет");

№ 231 (ул. Терещенковская – ул. Кадетский Гай);

№ 234 (ст. м. "Почайна" – пр. Алишера Навои);

№ 405 (просп. Маяковського – універмаг "Дитский мир");

№ 410 (ст. м. "Нивки" – ст. м. "Почайна")

№ 416 (Кибцентр – ул. Драйзера);

№ 418 (ул. Лисковская – ул. Попудренко);

№ 433 (ул. Жолудева – ул. Терещенковская);

№ 441 (ст. м. "Героев Днепра" – Сады);

№ 452 (ст. м. "Славутич" – "Вишеньки");

№ 455 (ул. Смилянская – просп. Свободы);

№ 463 (ул. Северная – ул. Кадетский Гай);

№ 475 (ст. м. "Позняки" – ул. Здолбуновская);

№ 477 (Демеевская площадь – ст. м. "Шулявская");

№ 499 (ст. м. "Васильковская" – Областная больница);

№ 512 (ул. Маршала Тимошенко – вул. Селянская (Пуща-Водица);

№ 516 (ринок "Лесной" – ст. м. "Красный Хутор");

№ 529 (с. Бортничи – просп. Маяковского);

№ 530 (просп. Свободы – просп. Героев Сталинграда);

№ 537 (ст. м. "Нивки" – площадь Шевченко);

№ 559 (ст. м. "Героев Днепра" – ст. м. "Минская");

№ 573 (ул. Будищанская – б-р В. Гавела);

№ 587 (просп. Г. Гонгадзе – ст. м. "Контрактовая площадь");

№ 589 (ст. м. "Дарница" – ул. Бориспольская);

№ 598-д (ул. М. Цветаевой – ст. м. "Лукьяновская");

№ 599 (ст. м. "Харьковская" – ул. Митрополита Андрея Шептицкого).

Источник: kiev.vgorode.ua