В Дарницком районе Киева по улице Красный Хутор на припаркованный автомобиль ночью уронили очень большой и тяжелый камень. | Дарниця.org

В Дарницком районе Киева по улице Красный Хутор на припаркованный автомобиль ночью уронили очень большой и тяжелый камень.

Розміщено Птн, 04/27/2018 - 13:31

Сообщается, что в Киеве довольно варварским способом неизвестные наказали "героев парковки", повредив их автомобили. 

"Падение метеорита: в Киеве на припаркованный на улице автомобиль ночью "уронили" очень большой и тяжелый камень. В результате у авто разбито лобовое стекло, смят капот… Хозяин судя по всему пока не в курсе. Чп произошло у Красного Хутора. Мы категорически не поддерживаем подобное варварство и просим использовать менее агрессивные методы в борьбе нарушителями парковки", — сообщает портал. По информации портала на улице Урловской произошел такой же инцидент.

Источник новости РИА Новости Украина.

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