В Дарницком районе Киева по улице Красный Хутор на припаркованный автомобиль ночью уронили очень большой и тяжелый камень.

Сообщается, что в Киеве довольно варварским способом неизвестные наказали "героев парковки", повредив их автомобили.

"Падение метеорита: в Киеве на припаркованный на улице автомобиль ночью "уронили" очень большой и тяжелый камень. В результате у авто разбито лобовое стекло, смят капот… Хозяин судя по всему пока не в курсе. Чп произошло у Красного Хутора. Мы категорически не поддерживаем подобное варварство и просим использовать менее агрессивные методы в борьбе нарушителями парковки", — сообщает портал. По информации портала на улице Урловской произошел такой же инцидент.

Источник новости РИА Новости Украина.