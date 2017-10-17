В Дарницькій РДА матерям вручили ордени за загиблих синів в зоні АТО | Дарниця.org

В Дарницькій РДА матерям вручили ордени за загиблих синів в зоні АТО

Розміщено Втр, 10/17/2017 - 12:45

11 жовтня з нагоди Дня захисника України, у Дарницькій РДА пройшов непростий захід – матерям військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції вручали «Орден матері бійця АТО» (який ініціювала Раїса Шматко - лідер Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну»).

Не всі матері (жінки, родичі) полеглих дарничан, із зрозумілих причин  з’явилися на захід…

Безпосередньо ордени вручав народний депутат України Віталій Сташук.

По закінченні, на присутніх чекали вже традиційні для Дарницької РДА виступи дитячих колективів та артистів.

Стенд на першому поверсі Дарницької РДА оновився – відтепер на ньому розміщені вже 32 світлини загиблих дарничан (один з яких загинув під час Революції Гідності)…

Подібне нагородження суперечливе: з одного боку це глибока шана та своєрідна подяка (якщо можна так висловитися) від держави та суспільства загалом, з іншого – зайве і публічне нагадування про непоправну втрату…

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