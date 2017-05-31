В Дарниці обрано нову Громадську раду | Дарниця.org

В Дарниці обрано нову Громадську раду

Розміщено Срд, 05/31/2017 - 12:50

Місяць тому, 27 квітня в приміщенні Дарницької райдержадміністрації відбулися установчі збори за участю інститутів громадянського суспільства по формуванню нового складу Громадської ради при Дарницькій РДА. 

Загалом в установчих зборах взяли участь 122 інститути громадянського суспільства. 

За підсумками рейтингового голосування, до складу Громадської ради при Дарницькій РДА були обрані 35 членів представників ІГС:

Головою Громадською ради був обраний Юрій Вітомський, першим заступником голови Інна Туркеня, заступниками голови Олександр Лисенко та Василь Волосян, керівником секретаріату Надія Заіка, секретарем Сергій Педенко.

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