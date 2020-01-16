В 8 раз составляет разница пассажиропотока между ст. м. Позняки и Красный Хутор за 2019 год.

За 2019 год Киевский метрополитен перевез 495,3 млн пассажиров. Это на 700 тысяч меньше, чем в прошлом году. Наиболее загруженной станцией стала "Академгородок", наименее популярной – "Красный хутор".

“Наиболее загруженной стала станция “Академгородок”. За год ею воспользовалось более 21,3 млн киевлян и гостей столицы. В 2018 году в лидерах была “Лесная””, – говорится в сообщении.

Отмечается, что меньше всего пассажиров побывало на станции “Днепр”. Она приняла 938,6 тыс. человек. В общем красная линия из 18 станций перевезла 203,1 млн пассажиров.

Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 173,2 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции “Минская” (более 17 млн ​​в год), минимальный – “Почтовая площадь” (4,9 млн пассажиров).

По зеленой линии в прошлом году проехало почти 118,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки – на станциях “Лукьяновская” (14 млн) и “Позняки” (14,8 млн человек), меньше всего на этой линии пользуются станцией “Красный хутор” (1,8 млн пассажиров).

Источник: kievvlast.com.ua