Увага! Скоро зникне гаряча вода

На офіційному сайті Дарницької райдержадміністрації з’явилася наступна інформація: «У Києві розпочато процес проведення гідравлічних випробувань теплових мереж. Вони технологічно необхідні для якісної підготовки житлових будинків до опалювального сезону. Також, у зв’язку із технологічною потребою газопостачання котелень, здійснюється укладання нових договорів на постачання природного газу. Для виконання цих робіт ми змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання у вашому будинку до 1 червня.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємося на ваше розуміння.

Для отримання довідок та уточнень з цих питань просимо вас звертатися за телефонами міських служб: контакт-центру 1551, гарячої лінії з питань ЖКГ - 1557 (044 500 1557) та за телефоном гарячої лінії КП «Центру комунального сервісу» - (044) 247 40 40».

Як ми розуміємо, всі будинки Дарницького району залишаться без гарячого водопостачання. Питання тільки в тому, коли саме і як надовго?..

Тож, готуймося!