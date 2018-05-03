Увага! Скоро зникне гаряча вода | Дарниця.org

Увага! Скоро зникне гаряча вода

Розміщено Чтв, 05/03/2018 - 12:09

На офіційному сайті Дарницької райдержадміністрації з’явилася наступна інформація: «У Києві розпочато процес проведення гідравлічних випробувань теплових мереж. Вони технологічно необхідні для якісної підготовки житлових будинків до опалювального сезону. Також, у зв’язку із технологічною потребою газопостачання котелень, здійснюється укладання нових договорів на постачання природного газу. Для виконання цих робіт ми змушені тимчасово припинити гаряче водопостачання у вашому будинку до 1 червня.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємося на ваше розуміння.
Для отримання довідок та уточнень з цих питань просимо вас звертатися за телефонами міських служб: контакт-центру 1551, гарячої лінії з питань ЖКГ - 1557 (044 500 1557) та за телефоном гарячої лінії КП «Центру комунального сервісу» - (044) 247 40 40».
Як ми розуміємо, всі будинки Дарницького району залишаться без гарячого водопостачання. Питання тільки в тому, коли саме і як надовго?..
Тож, готуймося!

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