Увага! Крадуть колеса з наших автівок

На прибудинковій території по вул. Вербицького, 4 невідомі зловмисники вкрали всі колеса з двох, поруч розташованих машин.

Шановні дарничани! Якщо раптом ви бачите, що хтось у дворі знімає колеса, не соромтеся, і не лінуйтеся витратити хвилину часу, підійдіть, поцікавтеся чи є ця людина власником авто? Подивіться чи є інші колеса, які ця людина планує замінити? Якщо коліс немає, або якщо людина не має ключів від авто - це шахраї, сміливо можна викликати поліцію. Сьогодні ви допоможете сусіду, а завтра сусід віджене злодіїв від вашого майна. Давайте починати з себе.