Увага! Крадуть колеса з наших автівок | Дарниця.org

Увага! Крадуть колеса з наших автівок

Розміщено Пн, 11/27/2017 - 10:54

На прибудинковій території по вул. Вербицького, 4 невідомі зловмисники вкрали всі колеса з двох, поруч розташованих машин.

Шановні дарничани! Якщо раптом ви бачите, що хтось у дворі знімає колеса, не соромтеся, і не лінуйтеся витратити хвилину часу, підійдіть, поцікавтеся чи є ця людина власником авто? Подивіться чи є інші колеса, які ця людина планує замінити? Якщо коліс немає, або якщо людина не має ключів від авто - це шахраї, сміливо можна викликати поліцію. Сьогодні ви допоможете сусіду, а завтра сусід віджене злодіїв від вашого майна. Давайте починати з себе.

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