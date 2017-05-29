Успейте записаться в новый детский сад

В заведении оборудованы спортивный и музыкальный залы, игротека, компьютерный класс, есть все, что нужно детям для гармоничного развития и воспитания.

На Осокорках в Дарницком районе столицы открылся новый детский сад № 370. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

«В Дарницком районе почти 2000 детей находятся в очереди на зачисление в детсады, поэтому я очень рад сегодня открывать новый детсад - красивый, современный, комфортный. Детсад №370 построен за счет долевого участия застройщика, который взял на себя ответственность обустроить социальные учреждения в тех кварталах, которые строит», - сказал Кличко во время открытия детсада.

Отмечается, что детский сад уже передан в коммунальную собственность.

В заведении оборудованы спортивный и музыкальный залы, игротека, компьютерный класс, есть все, что нужно детям для гармоничного развития и воспитания. В детском саду будут воспитываться 120 детей.

Всего в этом году в Дарницком районе планируется создать 660 мест в детсадах, что является самым высоким показателем по городу.

Как сообщалось ранее, в Украине 78 тысяч детей стоят в очередях в детские сады, из которых 11 тысяч - в Киеве.

В этом году в Киеве будут открыты десять детских садов (четыре - новые, шесть - реконструированные), а очередь в дошкольные учебные заведения сократится на треть.

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