Уряд дав «зелене» світло на утеплення багатоповерхівок із автономною системою теплопостачання | Дарниця.org

Уряд дав «зелене» світло на утеплення багатоповерхівок із автономною системою теплопостачання

Розміщено Чтв, 08/31/2017 - 10:20

Відтепер ОСББ/ЖБК у будинках, що не приєднані до системи централізованого теплопостачання, зможуть безперешкодно брати участь у програмі «теплих» кредитів та отримувати відповідну державну фінансову допомогу на проведення енергоефективних заходів.
Про це йдеться у постанові Уряду, яку підготовлено спільно з Держенергоефективності та прийнято 12 липня на засіданні Кабінету Міністрів України.
Справа в тому, що раніше для всіх ОСББ та ЖБК обов’язковою умовою участі у програмі «теплих» кредитів був будинковий облік тепла. Запровадження обліку є передумовою для енергоефективної поведінки мешканців будинків та реалізації заходів з утеплення житла.
«Водночас, все більше бажання скористатися державною допомогою на утеплення житла висловлюють ОСББ у будинках з автономним опаленням, де немає лічильників тепла, але є облік споживання газу. Тепер ми ліквідували перешкоду і  ОСББ з автономним опаленням можуть залучати «теплі» кредити та отримувати відшкодування частини витрат на утеплення», - прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Нагадаємо,  що у 2017 році програма «теплих» кредитів набула надзвичайної популярності у ОСББ. Якщо у 2016 році учасниками програми ставали 10-15 ОСББ у тиждень, то цьогоріч - вже 20-30. Нещодавно залучено найбільший в Україні «теплий» кредит для ОСББ на суму майже 10 млн гривень.
За два роки дії програми нею скористалося 960 ОСББ, залучивши на енергоефективні заходи понад 144 млн. гривень.

 

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