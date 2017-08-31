Уряд дав «зелене» світло на утеплення багатоповерхівок із автономною системою теплопостачання

Відтепер ОСББ/ЖБК у будинках, що не приєднані до системи централізованого теплопостачання, зможуть безперешкодно брати участь у програмі «теплих» кредитів та отримувати відповідну державну фінансову допомогу на проведення енергоефективних заходів.

Про це йдеться у постанові Уряду, яку підготовлено спільно з Держенергоефективності та прийнято 12 липня на засіданні Кабінету Міністрів України.

Справа в тому, що раніше для всіх ОСББ та ЖБК обов’язковою умовою участі у програмі «теплих» кредитів був будинковий облік тепла. Запровадження обліку є передумовою для енергоефективної поведінки мешканців будинків та реалізації заходів з утеплення житла.

«Водночас, все більше бажання скористатися державною допомогою на утеплення житла висловлюють ОСББ у будинках з автономним опаленням, де немає лічильників тепла, але є облік споживання газу. Тепер ми ліквідували перешкоду і ОСББ з автономним опаленням можуть залучати «теплі» кредити та отримувати відшкодування частини витрат на утеплення», - прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Нагадаємо, що у 2017 році програма «теплих» кредитів набула надзвичайної популярності у ОСББ. Якщо у 2016 році учасниками програми ставали 10-15 ОСББ у тиждень, то цьогоріч - вже 20-30. Нещодавно залучено найбільший в Україні «теплий» кредит для ОСББ на суму майже 10 млн гривень.

За два роки дії програми нею скористалося 960 ОСББ, залучивши на енергоефективні заходи понад 144 млн. гривень.