«Укрзалізниця» не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві. | Дарниця.org

«Укрзалізниця» не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві.

Розміщено Чтв, 31/10/2019 - 17:19

«Укрзалізниця» не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві. Про недоцільність проєкту добудови вокзалу повідомив директор зі стратегічного розвитку і інвестиційної політики «УЗ» Антон Саболевський.
«Дарницький вокзал – це складна тема. Історія уже дещо пішла вперед – там навколо побудували певну кількість комерційних центрів. Тому ми наразі не бачимо економічної доцільності добудовувати цей об’єкт», – прокоментував Саболевський.
Нагадаємо, що Укрзалізниця в 2015 році планувала відкрити адміністративну частину і торгівельний комплекс у недобудованому приміщенні Дарницького вокзалу. Йшлося також про можливість відкрити там готель. А ще у 2013 році Міністерство інфраструктури і Південно-Західна залізниця заявили про намір залучити інвесторів для будівництва вокзального комплексу на вул. Привокзальна, 3. Тоді вартість другої черги будівництва складала 1,793 млрд грн. Перша чергу будівництва завершили в 2007 році, спорудивши транзитний пішохідний тунель під всіма шляхами з виходами на платформи, південний вестибюль, південний і північний ділянки привокзальної площі.

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