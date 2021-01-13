Лишь угроза набить лицо остановила погрузчика от эвакуации авто с ребенком внутри на Позняках.
Очевидцы произошедшего отмечают, что на крики и замечания матери ребенка водитель эвакуатора не реагировал.
"В машине был ребенок. Эвакуатор это не остановило, и он погрузил машину, пока очевидцы не пообещали набить ему е*ало, так как на орущую мать ребенка водитель не обращал никакого внимания", - подписали видео в социальной сети.
К тому же, мужчина, снимавший инцидент на видео, отметил, что в салоне авто находится ребенок. "Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал он.
Источник: kiev.strana.ua
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