Лишь угроза набить лицо остановила погрузчика от эвакуации авто с ребенком внутри на Позняках. | Дарниця.org

Лишь угроза набить лицо остановила погрузчика от эвакуации авто с ребенком внутри на Позняках.

Розміщено Срд, 13/01/2021 - 02:01

Очевидцы произошедшего отмечают, что на крики и замечания матери ребенка водитель эвакуатора не реагировал.

"В машине был ребенок. Эвакуатор это не остановило, и он погрузил машину, пока очевидцы не пообещали набить ему е*ало, так как на орущую мать ребенка водитель не обращал никакого внимания", - подписали видео в социальной сети.

К тому же, мужчина, снимавший инцидент на видео, отметил, что в салоне авто находится ребенок. "Вот, собственно, наш эвакуатор украинский. Забрали машину, в машине сидит ребенок", - сказал он.

Источник: kiev.strana.ua

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