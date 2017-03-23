Учнів школи №296 виселяють із початкової школи | Дарниця.org

Учнів школи №296 виселяють із початкової школи

Розміщено Чтв, 03/23/2017 - 18:07

Школярів молодших класів спеціалізованої школи №296 (вул. Кошиця, 8), філіал якої розташований у дитячому садку №809, переселяють до старшої школи, яка зовсім не придатна до навчання.
Про це на сторінці у соцмережі Facebook повідомив журналіст та батько школярки Роман Суліма. Він заявив, що чиновники запланували ремонт у приміщеннях, які виділили учням молодших класів неподалік через катастрофічну нестачу місць. Суліма зазначив, що батьки вже встигли зробити ремонт у низці приміщень. У свою чергу, їх просто усно поставили перед фактом, що впродовж навчального року, під час весняних канікул, приміщення треба звільнити.
Батько школярки розповів, що учням 2-х та 3-х класів порадили переїхати до основної школи, де навіть туалети у непридатному стані, а у смітниках лежать недопалки.
За словами Суліми, чиновники пояснили рішення розпочати ремонт виділенням німецьким урядом гранту у 300 тис. євро на ремонт дитячих садків.
«На Позняках величезна кількість дитсадків, де сидять конторки і платять за оренду. Чому їх не виселяють під потреби дошкільнят у першу чергу?»  - додав обурений батько.

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