Учбове замінування Дарницької РДА | Дарниця.org

Учбове замінування Дарницької РДА

Розміщено Пн, 07/17/2017 - 11:41

Районний сайт «Дарниця.org» нещодавно висвітлював військові навчання у Дарницькій райдержадміністрації. Нагадаємо, що вищезгаданий захід неабияк налякав непоінформованих пересічних мешканців – адже ззовні, складалося враження, що периметр будівлі у буквальному сенсі слова взяли в оточення люди у військовій формі. У дарничан навіть склалося враження, буцімто /press-release/darnycka-rda-zabarykaduvalasya/press-release/darnycka-rda-zabarykaduvalasya.

Слід зауважити, що того ж дня відбулася евакуація всіх співробітників Дарницької РДА. 

По чуткам, причина – сигнал про замінування, звісно ж також учбовий. Тим не менш, на уявну небезпеку прибуло чимало спецслужб…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить