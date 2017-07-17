Учбове замінування Дарницької РДА

Районний сайт «Дарниця.org» нещодавно висвітлював військові навчання у Дарницькій райдержадміністрації. Нагадаємо, що вищезгаданий захід неабияк налякав непоінформованих пересічних мешканців – адже ззовні, складалося враження, що периметр будівлі у буквальному сенсі слова взяли в оточення люди у військовій формі. У дарничан навіть склалося враження, буцімто /press-release/darnycka-rda-zabarykaduvalasya/press-release/darnycka-rda-zabarykaduvalasya.

Слід зауважити, що того ж дня відбулася евакуація всіх співробітників Дарницької РДА.

По чуткам, причина – сигнал про замінування, звісно ж також учбовий. Тим не менш, на уявну небезпеку прибуло чимало спецслужб…