Учасники АТО отримають у Дарницькому районі землю під реабілітаційний центр? | Дарниця.org

Учасники АТО отримають у Дарницькому районі землю під реабілітаційний центр?

Розміщено Пн, 28/01/2019 - 17:39

Земельна ділянка на березі озера Зариваха (район метро «Славутич», приватний сектор), яку захопила родина агрорейдерки Лесі Софієнко, перебуває у комунальній власності.

Цю інформацію підтвердили учасникам акції протесту під стінами Департаменту земельних ресурсів КМДА. Бійці АТО та представники громадських організацій вийшли на протест після офіційної відповіді чиновників адміністрації про те, що земля нібито обліковується за фізичною особою та входить до присадибної ділянки.
В акції взяли участь ГО "Стоп нелегал", "Захист простих людей", "Народ проти корупції" та "Спільна варта".

Цю інформацію підтвердили учасникам акції протесту під стінами Департаменту земельних ресурсів КМДА. Бійці АТО та представники громадських організацій вийшли на протест після офіційної відповіді чиновників адміністрації про те, що земля нібито обліковується за фізичною особою та входить до присадибної ділянки.
В акції взяли участь ГО "Стоп нелегал", "Захист простих людей", "Народ проти корупції" та "Спільна варта".

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло