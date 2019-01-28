Учасники АТО отримають у Дарницькому районі землю під реабілітаційний центр?

Земельна ділянка на березі озера Зариваха (район метро «Славутич», приватний сектор), яку захопила родина агрорейдерки Лесі Софієнко, перебуває у комунальній власності.

Цю інформацію підтвердили учасникам акції протесту під стінами Департаменту земельних ресурсів КМДА. Бійці АТО та представники громадських організацій вийшли на протест після офіційної відповіді чиновників адміністрації про те, що земля нібито обліковується за фізичною особою та входить до присадибної ділянки.

В акції взяли участь ГО "Стоп нелегал", "Захист простих людей", "Народ проти корупції" та "Спільна варта".

Цю інформацію підтвердили учасникам акції протесту під стінами Департаменту земельних ресурсів КМДА. Бійці АТО та представники громадських організацій вийшли на протест після офіційної відповіді чиновників адміністрації про те, що земля нібито обліковується за фізичною особою та входить до присадибної ділянки.

В акції взяли участь ГО "Стоп нелегал", "Захист простих людей", "Народ проти корупції" та "Спільна варта".