Учасники АТО отримали квартири у Дарницькому районі.

Заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп вручив учасникам АТО ключі від квартир у новому житловому будинку в Дарницькому районі. Загалом в даному будинку виділено 35 квартир для учасників АТО. Житло придбане Департаментом будівництва та житлового забезпечення КМДА за кошти міського бюджету у 2016 та 2018 роках.

У всіх квартирах виконаний косметичний ремонт, встановлена сантехніка, електроплита, проведена електропроводка та встановлена електрофурнітура (вимикачі, розетки), індивідуальні лічильники. Будинок із квартирами для учасників АТО відповідає сучасним стандартам енергоефективності, утеплений, із енергоощадними металопластиковими вікнами. У подвір’ї облаштований дитячий майданчик, гостьові автостоянки, проведено благоустрій прибудинкової території та асфальтування під’їзних шляхів і частини вулиці. Проведено нові інженерні комунікації, до яких підключено багатоповерхівку. Також новий будинок має безбар’єрний доступ для маломобільних мешканців і відвідувачів, облаштовані пандуси.

«Міська влада виконує свої обіцянки перед учасниками бойових дій на сході України і допомагає їм із житлом, адже чимало учасників бойових дій потребують поліпшення житлових умов. Серед них і ті, які отримали поранення та втратили здоров’я, захищаючи нашу країну», – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

На квартирному обліку у пільговій черзі на отримання житла перебуває 3283 сім’ї та одиноких громадян – учасників АТО.

У 2017-2019 роках для поліпшення житлових умов учасників АТО (у тому числі, що мають інвалідність) Департамент будівництва та житлового забезпечення передав райдержадміністраціям 280 квартир, придбаних за кошти міського бюджету.

Під час зустрічі з учасниками АТО Вячеслав Непоп повідомив, що вже у вересні будуть передані ключі від нових 106 квартир. Також протягом двох років буде добудований житловий будинок на бульварі Кольцова, там передбачено виділити 388 квартир для учасників АТО.

Також у Києві працює програма 50/50, яка допомагає учасникам бойових дій у поліпшенні житлових умов. Зокрема, за цією програмою у Солом’янському районі будується житловий комплекс, у якому передбачено більше 200 квартир для учасників АТО. Крім того, у Голосіївському районі планується збудувати житловий комплекс, у якому також буде передбачено житло для учасників АТО.

Крім того, міська влада має намір реконструювати закинутий санаторій, розташований на Бориспільському шосе, для розміщення сімей учасників АТО, які працевлаштовані у Муніципальній варті.