Учасникам АТО

1) заява довільної форми до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування); 2) посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни; 3) документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення; 4) паспорт громадянина України.



4.



Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги*