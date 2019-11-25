Uber Shuttle запустили новый маршрут от «Позняков» до «Политехнического института».

Маршрутное такси Uber Shuttle запустило новый маршрут. Он начинается возле станции метро «Позняки» и заканчивается на улице Гаврилишина, вблизи станции «Политехнический институт». Пассажиры могут забронировать поездку в приложении Uber, выбрав вариант Uber Shuttle.

Кто-нибудь слышал касательного этого маршрута про "проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" ?

Шатлы курсируют с 7:00 до 21:00 каждые 15 минут.

Новый маршрут начинается на проспекте Победы 26, возле станции метро «Политехнический институт» и заканчивается на улице Урловской на «Позняках». Также среди остановок такси — улица Глубочицкая, Броварский проспект и Харьковское шоссе.

Uber Shuttle работает в будние дни с 7:00 до 21:00 каждые 15 минут. Тариф зависит от километража: до 8 километров — 15 гривен, до 12 — 20 гривен, до 16 — 25 гривен, более 16 километров — 30 гривен.

Источник: kiev.informator.ua