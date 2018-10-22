У воді з бювету на Ахматової, 16б виявили кишкову паличку і коліморфні бактерії | Дарниця.org

У воді з бювету на Ахматової, 16б виявили кишкову паличку і коліморфні бактерії

Розміщено Пн, 22/10/2018 - 09:03

Фахівці не рекомендують пити воду з багатьох столичних бюветів, оскільки це небезпечно для здоров'я. У воді виявили підвищений вміст мікроелементів і хвороботворні бактерії.
Про це повідомив на своїй офіційній сторінці Facebook депутат Київради Олександр Пабат.
Лабораторні дослідження підтверджують підвищений вміст заліза в пробах води з восьми бюветів Києва, хлоридів - з чотирьох, марганцю - з двох, ще в шести порушена лужність. 16 проб води не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками (коліморфні бактерії, кишкова паличка).
Фахівці досліджували 240 проб води з бюветів у різних районах Києва по санітарно-хімічним показникам і 245 проб за мікробіологічними показниками. З них 36 і 16 відповідно проб виявилися такими, які не відповідають вимогам вживання питної води.
Так, кишкову паличку і коліморфні бактерії виявили у бюветі по вул. Ахматової, 16б!

Але воду в бюветі чомусь не перекрили… Навіть не розмістили відповідне застереження.

Також, кишкову паличку і коліморфні бактерії виявили в інших районах Києва за адресами:
вулиця Райдужна, 4б;
Гродненський парк;
вулиця Ентузіастів, 17;
вулиця Милославська, 17а;
вулиця Драйзера, 32;
в ж / м Корчувате;
вулиця Деміївська, 37а;
вулиця Туполева, 22;
в колонці Святого Антонія в Києво-Печерській Лаврі;
на перетині вулиць Солом'янської та Олександра Пироговського.
Бережіть своє здоров’я! Не набирайте воду у вищезгаданих бюветах!
А от вода з бювету на Драгоманова, 15а начебто придатна для споживання – але останнього разу її перевіряли аж 22.11.2017 року.

Будьте пильними та обачними!

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло