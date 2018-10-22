У воді з бювету на Ахматової, 16б виявили кишкову паличку і коліморфні бактерії
Фахівці не рекомендують пити воду з багатьох столичних бюветів, оскільки це небезпечно для здоров'я. У воді виявили підвищений вміст мікроелементів і хвороботворні бактерії.
Про це повідомив на своїй офіційній сторінці Facebook депутат Київради Олександр Пабат.
Лабораторні дослідження підтверджують підвищений вміст заліза в пробах води з восьми бюветів Києва, хлоридів - з чотирьох, марганцю - з двох, ще в шести порушена лужність. 16 проб води не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками (коліморфні бактерії, кишкова паличка).
Фахівці досліджували 240 проб води з бюветів у різних районах Києва по санітарно-хімічним показникам і 245 проб за мікробіологічними показниками. З них 36 і 16 відповідно проб виявилися такими, які не відповідають вимогам вживання питної води.
Так, кишкову паличку і коліморфні бактерії виявили у бюветі по вул. Ахматової, 16б!
Але воду в бюветі чомусь не перекрили… Навіть не розмістили відповідне застереження.
Також, кишкову паличку і коліморфні бактерії виявили в інших районах Києва за адресами:
вулиця Райдужна, 4б;
Гродненський парк;
вулиця Ентузіастів, 17;
вулиця Милославська, 17а;
вулиця Драйзера, 32;
в ж / м Корчувате;
вулиця Деміївська, 37а;
вулиця Туполева, 22;
в колонці Святого Антонія в Києво-Печерській Лаврі;
на перетині вулиць Солом'янської та Олександра Пироговського.
Бережіть своє здоров’я! Не набирайте воду у вищезгаданих бюветах!
А от вода з бювету на Драгоманова, 15а начебто придатна для споживання – але останнього разу її перевіряли аж 22.11.2017 року.
Будьте пильними та обачними!
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