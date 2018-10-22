У воді з бювету на Ахматової, 16б виявили кишкову паличку і коліморфні бактерії

Фахівці не рекомендують пити воду з багатьох столичних бюветів, оскільки це небезпечно для здоров'я. У воді виявили підвищений вміст мікроелементів і хвороботворні бактерії.

Про це повідомив на своїй офіційній сторінці Facebook депутат Київради Олександр Пабат.

Лабораторні дослідження підтверджують підвищений вміст заліза в пробах води з восьми бюветів Києва, хлоридів - з чотирьох, марганцю - з двох, ще в шести порушена лужність. 16 проб води не відповідають вимогам за мікробіологічними показниками (коліморфні бактерії, кишкова паличка).

Фахівці досліджували 240 проб води з бюветів у різних районах Києва по санітарно-хімічним показникам і 245 проб за мікробіологічними показниками. З них 36 і 16 відповідно проб виявилися такими, які не відповідають вимогам вживання питної води.

Так, кишкову паличку і коліморфні бактерії виявили у бюветі по вул. Ахматової, 16б!

Але воду в бюветі чомусь не перекрили… Навіть не розмістили відповідне застереження.

Також, кишкову паличку і коліморфні бактерії виявили в інших районах Києва за адресами:

вулиця Райдужна, 4б;

Гродненський парк;

вулиця Ентузіастів, 17;

вулиця Милославська, 17а;

вулиця Драйзера, 32;

в ж / м Корчувате;

вулиця Деміївська, 37а;

вулиця Туполева, 22;

в колонці Святого Антонія в Києво-Печерській Лаврі;

на перетині вулиць Солом'янської та Олександра Пироговського.

Бережіть своє здоров’я! Не набирайте воду у вищезгаданих бюветах!

А от вода з бювету на Драгоманова, 15а начебто придатна для споживання – але останнього разу її перевіряли аж 22.11.2017 року.

Будьте пильними та обачними!