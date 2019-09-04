У вас в квартирі встановили утилізатор (подрібнювач) залишків?

Постійна комісія Київради з питань екологічної політики підтримала проект рішення Київради «Про питання припинення функціонування сміттєпроводів в багатоповерхових житлових будинках міста Києва».

«Якщо раніше сміттєпроводи були невід'ємним атрибутом висоток, то сьогодні вони перетворилися на розсадники антисанітарії, розплідники гризунів і джерело неприємних запахів», - йдеться в пояснювальній записці.

Передбачається, що заборона використання сміттєпроводів забезпечить відповідність будівель сучасним вимогам і правилам утримання. Крім того, такі заходи повинні мотивувати жителів столиці до сортування сміття.

Якщо відповідний документ буде прийнятий, комунальники повинні будуть протягом трьох місяців заварити сміттєпроводи в столичних багатоповерхівках, а також провести дезінфекцію. Після цього повинні провести перерахунок плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відзначається, що рішення буде поширюватися на всі столичні будинки, де є діючі сміттєпроводи, незалежно від форми власності, а також орендарів таких будинків. Відповідний проект рішення от-от мають винести на одне із засідань Київради.

Проте слід зауважити, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»: У житлових будинках, що будуються висотою 5 поверхів і вище, може бути влаштовано сміттєпроводи відповідно до вимог державних будівельних норм та державних стандартів.

Дозволяється проектувати та будувати житлові будинки без улаштування сміттєпроводів у разі проведення оброблення (перероблення) побутових відходів шляхом обладнання всіх квартир утилізаторами подрібнювачами) залишків харчових продуктів та влаштування окремого технічного ліфту для перевезення твердих відходів.

В існуючих багатоповерхових житлових будинках дозволяється закриття сміттєпроводу у разі проведення оброблення (перероблення) побутових відходів шляхом обладнання всіх квартир утилізаторами (подрібнювачами) залишків харчових продуктів та письмової згоди всіх мешканців цих будинків за погодженням з балансоутримувачем цих будинків (п.2.17.).

І от скажіть ті, у кого вже заварені сміттєпроводи – у вас у квартирі встановили подрібнювач?