У вагоні електрички на Дарницькому вокзалі знайшли тіло молодого чоловіка. | Дарниця.org

У вагоні електрички на Дарницькому вокзалі знайшли тіло молодого чоловіка.

Розміщено Пн, 15/04/2019 - 16:26

08 квітня на Дарницькому залізничному вокзалі у вагоні електрички до станції «Київ-Волинський» виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили в прес-службі Дарницького управління поліції Києва.
На місці слідчо-оперативна група виявила тіло місцевого жителя 1983 року народження. Слідів насильницької смерті, за попередніми даними, не виявлено.
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло