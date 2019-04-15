У вагоні електрички на Дарницькому вокзалі знайшли тіло молодого чоловіка.

08 квітня на Дарницькому залізничному вокзалі у вагоні електрички до станції «Київ-Волинський» виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили в прес-службі Дарницького управління поліції Києва.

На місці слідчо-оперативна група виявила тіло місцевого жителя 1983 року народження. Слідів насильницької смерті, за попередніми даними, не виявлено.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.