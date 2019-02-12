У ТРЦ «Аладдін» виявили липову турагенцію

У Дарницькому районі мати і дочка орендували приміщення в ТРЦ «Аладдін». Вони відкрили «липову» туристичну агенцію. За час роботи аферистки продали клієнтам туристичні путівки на суму близько 2 мільйонів гривень.

Жінки продавали неіснуючі путівки в Єгипет, Туреччину, на Кіпр і до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Клієнти підписували з аферистками договір про надання туристичних послуг та платили гроші. Натомість їм видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак ніякі документи в подальшому клієнти не отримували. Таким чином зловмисниці «заробили» 2 мільйони гривень.

0З серпня 2018 року заяви про шахрайство в поліцію подали 37 ошуканих клієнтів. Прокуратура Києва повідомила жінкам про підозру в шахрайстві за статтею 190 Кримінального кодексу України.