У ТРЦ «Аладдін» виявили липову турагенцію | Дарниця.org

У ТРЦ «Аладдін» виявили липову турагенцію

Розміщено Втр, 12/02/2019 - 17:35

У Дарницькому районі  мати і дочка орендували приміщення в ТРЦ «Аладдін». Вони відкрили «липову» туристичну агенцію. За час роботи аферистки продали клієнтам туристичні путівки на суму близько 2 мільйонів гривень.
Жінки продавали неіснуючі путівки в Єгипет, Туреччину, на Кіпр і до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Клієнти підписували з аферистками договір про надання туристичних послуг та платили гроші. Натомість їм видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак ніякі документи в подальшому клієнти не отримували. Таким чином зловмисниці «заробили» 2 мільйони гривень.
0З серпня 2018 року заяви про шахрайство в поліцію подали 37 ошуканих клієнтів. Прокуратура Києва повідомила жінкам про підозру в шахрайстві за статтею 190 Кримінального кодексу України.

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