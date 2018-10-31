У ТЦ «Аладдін» відбулося безкоштовне обстеження у мамолога | Дарниця.org

У ТЦ «Аладдін» відбулося безкоштовне обстеження у мамолога

Розміщено Срд, 31/10/2018 - 09:43

19 жовтня в ТЦ «Піраміда» до Дня боротьби із раком молочної залози відбулося безкоштовне обстеження у мамолога. 

На слухачів чекала найважливіша інформація про рак грудей від мамолога, індивідуальні консультації з обстеженням і результати прямо на місці.

Організатор заходу: Громадська рада при Дарницькій РДА та Управління охорони здоров’я Дарницької РДА.

За даними МОЗ, щорічно на раку молочної залози хворіє понад 16 тис. жінок. Щороку від цього виду раку помирає понад півмільйона жінок в усьому світі, більшість – віком від 40 років. Вчасне виявлення і є найкращою профілактикою. 

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