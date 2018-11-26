У столиці з’явиться єдина інформаційна база водойм

15 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення єдиної інформаційної бази водних об’єктів столиці.

Наразі немає відкритого доступу до інформації про водойми столиці. Також відсутні дані про фактичний стан та порушення, які виявляють екологи під час обстеження. Більше того, на різних веб-ресурсах наявна лише вибіркова інформація щодо тих чи інших річок та озер. Через це важко належним чином контролювати водне середовище міста і це призводить не лише до забруднення чи знищення водойм, а й до порушень законодавства у сфері будівництва в прибережних смугах.

Саме тому виникла необхідність створення єдиної інформаційної бази водних об’єктів столиці. Вона має містити інформацію щодо інвентаризації та паспортизації, дані про форму власності водойми, охоронні договори, фотознімки водних ресурсів, відомості про судові спори щодо порушення законодавства в сфері охоронних об’єктів. Також обов’язковою буде інформація про ширину прибережних захисних смуг і дозволи на розміщення розважальних закладів в межах прибережних смуг.

Рішення сприятиме відкритому доступу громади до бази водних об’єктів Києва, а також створить умови для громадського контролю за збереженням водних об’єктів. Очікується, що завдяки роботі інформбази, зменшиться кількість порушень законодавства в сфері охорони водойм.

Адміністратором відповідної системи буде КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Рішення підтримали 86 депутатів Київради.

Нагадаємо, у Дарницькому районі налічується 67 водних басейнів, з яких жоден не придатний для купання внаслідок забруднення.