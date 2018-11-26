У столиці з’явиться система моніторингу забруднення повітря

У Києві ведуть роботи з визначення місць найбільшої концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі у рамках розроблення концепції муніципальної системи моніторингу повітря. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

За його словами, антропогенне забруднення атмосферного повітря Києва переважно (до 90%) формується за рахунок пересувних джерел, із них лише близько 4% припадає на авіаційний, залізничний та водний транспорт та викидів від стаціонарних джерел (підприємств).

За останні 20 років у межах Києва концентрація діоксиду азоту зросла на 50%, а формальдегіду на 200%. Це наслідок зростання кількості транспортних засобів у місті та, відповідно, збільшення викидів зазначених речовин в атмосферу.

«Результати дослідження стану забруднення повітря у місті стануть основою концепції створення автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря згідно з усіма наявними вимогами ВООЗ, Мінприроди України та директив Європейського Союзу. Це у майбутньому дозволить оперативно реагувати на зміни рівня забрудненості повітря та інформувати про це жителів міста», – зазначив Андрій Мальований.

Управління екології та природних ресурсів КМДА разом із Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій КМДА також планує розроблення системи оповіщення населення про небезпечні ситуації, пов’язані із погіршенням якості повітря, на основі даних, отриманих зі створеної мережі моніторингу та ГІС-технологій.

Прогнозується впровадження системи надання щоденних рекомендацій про безпечні маршрути пересування містом для пішоходів, велосипедистів, місця для прогулянок із дітьми тощо. Інформація буде в online-режимі розміщуватися на сайті і буде легко доступною для мешканців міста зі смартфонів.

Довідково.

Організація сучасної муніципальної системи моніторингу якості атмосферного повітря та прилади, що використовуватимуться, повинні за параметрами методів вимірювань, чутливості та точності вимірювань відповідати стандартам директиви Європейського Союзу 2008/50/ЄС, яка своєю чергою імплементується згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 371-р.

Перелік обов’язкових для моніторингу атмосферного повітря забруднень (згідно директиви Європейського Союзу 2008/50/ЄС):

- пил РМ2.5 та РМ10;

- діоксид азоту (NO2);

- оксид азоту (NO);

- діоксид сірки (SO2);

- оксид вуглецю (СО);

- приземний озон (О3).

Перелік додаткових забруднень, які будуть вимірювати під час моніторингу:

- свинець (Pb);

- бензол;

- формальдегід;

- бензопірен тощо.

У Дарницькому районі найбільша концентрація забрудненого повітря - проспект Бажана.