У столиці облаштовано 38 зон для пікніка

КО «Київзеленбуд» організувало спеціальні зони для пікніка. Вони облаштовані всім необхідним інвентарем (лісовими меблями, місцем для багаття, накриттям від негоди) та огороджені мінералізованими смугами, щоб убезпечити зелені насадження від пожежі.

№ Зона відпочинку Місце розташування Площа, га Дніпровське лісництво Дарницьке лісопаркове господарство 1. «Придорожня» траса Київ-Чернігів біля (ДАІ) 0,2 2. «Берізка» вул. Братиславська 107,0 3. «Веселка» вул. Новоросійська 253,0 4. «Здоров’я» вул. Жукова 75,0 Дарницьке лісництво 5. «Тростянець» при в’їзді в лісництво траса Київ-Бориспіль 334,0 6. «Дубки» в’їзд з іншої сторони моста напроти лісництва, траса Київ-Бориспіль 330,0 Микільське лісництво 7. «Ялинка» біля садиби лісництва 221,0 8. «Пам’яті загиблих» вулиця Зрошувальна 196,0 Білодібровне лісництво 9. «Придорожня» траса на с. Зазим’я 35,0 10. «Біла діброва» траса на с. Зазим’я 148,0 Броварське лісництво 11. «Калинівка» траса Київ-Чернігів біля с. Калинівка 86,0 12. «Придорожня» траса Київ-Чернігів перед м. Бровари 1,0 13. «Пухівська» траса на с. Пухівка 68,0 14. «Березовий гай» траса Київ-Чернігів перед м. Бровари 144,0 15. «Зелена галявина» траса Київ-Чернігів перед м. Бровари 1,0 Святошинське лісопаркове господарство Святошинське лісництво 16. «Мир» Житомирська траса, Святошинський район 100,5 17. «Нивки» Житомирська траса, Святошинський район 176,0 18. Ім. Коцюбинського Біля смт. Коцюбинське, Святошинський район, вул. Лісна 53,0 19. «Сосновий бір» Житомирська траса ,Святошинський район 155,5 20. «Святошино» Кільцева дорога, Святошинський район, вул. Святошинська 53,0 Київське лісництво 21. «Перлина» вул. Краснофлотська, вул. Курортна, смт. Пуща-Водиця, Оболонський район 26,3 22. «Ірпінь» біля р. Ірпінь, с. Гостомель,, Святошинський район 70,0 23. «Берковець» вул. Синьоозерна, Подільський і Святошинський райони 93,0 24. «Видриця» с. Гостомель, Святошинський район, вул. Щорса 83,0 Пуща-Водицьке лісництво 25. «Виноградар» жит. масив Виноградар Подільський район (вул. Гонгадзе, Косенка) 155,0 26. «Берізка» Велика кільцева дорога, Оболонський район 71,0 27. «Шевченка» Велика кільцева дорога, Оболонський район 62,0 28. «Партизанський бір» смт. Пуща-Водиця, вул. Лісна, Оболонський район 136,0 29. «Каланчова» Велика кільцева дорога, Оболонський район 16,0 Межигірське лісництво 30. «Горенська» село Горенка, вул. Київська, Оболонський район 115,0 31. «Межигірська» Мінське шосе, перетин з вул. Дніпроводською Оболонський район 32,5 Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» Кончазаспівське лісництво 32. «Ласкаво просимо» Столичне шосе 162,0 33. «Конча-Заспа» біля с. Мриги 28,0 34. «Привітна» біля санаторію «Конча-Заспа» 9,4 Дачне лісництво 35. «Лісова криниця» Столичне шосе 115,0 36. «Сосновий бір» Столичне шосе 275,0 37. «Березовий гай» Столичне шосе 56,0 38. «Дніпро» Жуків острів 6,0

Перелік зон відпочинку на території лісопаркових господарств,

які входять до складу КО «Київзеленбуд»



Пам’ятайте: розпалювати багаття в лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання багаття у недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.