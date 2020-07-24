У станции метро “Красный Хутор” хотят обустроить одну из шести перехватывающих парковок возле станций метро | Дарниця.org

У станции метро “Красный Хутор” хотят обустроить одну из шести перехватывающих парковок возле станций метро

Розміщено Птн, 24/07/2020 - 15:06

Согласно решению депутатов, паркинги должны появится по таким адресам:

    ул. Тираспольская, 12 (на пересечении улиц Тираспольская и Щусева);

    ул. Стеценко, 1/3 (возле станции метро  “Сырец”);

    Площадь Героев Бреста (возле метро  “Святошин”);

    Просп. Броварской (вдоль линии метро от станции "Лесна" ст. м. “Лесная”)

    ул. Старобориспольская (у станции метро “Красный Хутор”, площадка №1);

    ул. Камышинская (рядом со станцией метро “Выдубичи”).

Джерело  44.ua

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