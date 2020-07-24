У станции метро “Красный Хутор” хотят обустроить одну из шести перехватывающих парковок возле станций метро
Согласно решению депутатов, паркинги должны появится по таким адресам:
ул. Тираспольская, 12 (на пересечении улиц Тираспольская и Щусева);
ул. Стеценко, 1/3 (возле станции метро “Сырец”);
Площадь Героев Бреста (возле метро “Святошин”);
Просп. Броварской (вдоль линии метро от станции "Лесна" ст. м. “Лесная”)
ул. Старобориспольская (у станции метро “Красный Хутор”, площадка №1);
ул. Камышинская (рядом со станцией метро “Выдубичи”).
Джерело 44.ua
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