У «Sport Life» на Драгоманова помер чоловік.

27 червня, увечері, в фітнес-клубі «Sport Life» по вул. Драгоманова, 40г помер чоловік.

За словами очевидців, чоловік плавав у басейні. У якийсь момент інші відвідувачі фітнес-клубу помітили, що він не рухається, і дістали його з води. Чоловік був без свідомості. Оточуючі та черговий тренер почали надавати йому першу допомогу. Через кілька хвилин прийшов медик клубу, але його дії також були марні.

Прибулі на місце лікарі швидкої допомоги теж спробували реанімувати потерпілого. Потім зробили кардіограму і констатували смерть. Після цього адміністрація «Sport Life» закрила зал «з технічних причин».

На вигляд загиблому близько 40 років. За попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини та причини інциденту.