У школі на Осокорках класи розмістили в гардеробі та кабінеті директора | Дарниця.org

У школі на Осокорках класи розмістили в гардеробі та кабінеті директора

Розміщено Срд, 17/04/2019 - 15:02

Через появу багатоповерхових житлових комплексів на Осокорках найближчі дитсадки та школи виявилися настільки переповненими, що під класи переобладнують гардеробні та бібліотеки.

Зокрема - ЖК «Зарічний», секції якого займають весь квартал між вулицями Зарічна та Осокірська. Забудовник не виконав обіцянку побудувати дитячий садок і школу. На ділянці, на якій планувалася інфраструктура, – приватні будинки. Їх відмежовано від ЖК високим бетонним муром.

Наразі в ЖК «Зарічний» діє один приватний дитсадок «Обійми», вартість навчання в якому становить, за даними журналістів, 15 тисяч гривень на місяць.
До державних садочків у цьому районі – кількатисячна черга, а в школах запроваджують другі зміни.
Цього навчального року у Слов’янській гімназії набрали вісім перших класів, дійшовши до літери «Ж».
Щоб розмістити дітей, під навчальні класи переобладнали кабінет директора, учительську та бібліотеку. 1-Є розмістили у гардеробі.
У КМДА запевнили, що ініціюватимуть зміни до законодавства, які зобов’яжуть забудовників забезпечувати соціальну інфраструктуру. Розглядають два варіанти.
«Або ви будуєте садок і будинок паралельно, щоби на момент здачі секції або всього будинку, садок так само був би зданий. Або спочатку будуєте садок, а потім – будинок», – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондріївський.

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